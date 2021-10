Egzorcysta - czego możemy się spodziewać po nowym filmie? Jason Blum komentuje

Źródło: Warner Bros.

Od wielu lat mówiło się o tym, że Egzorcysta doczeka się bezpośredniej kontynuacji, ale jakiś czas temu oficjalnie zapowiedziano powstanie całej trylogii. Blumhouse i David Gordon Green pracują nad bezpośrednią kontynuacją filmu w reżyserii Williama Friedkina z 1973 roku. Do roli powróci Ellen Burstyn, zaś u jej boku wystąpi Leslie Odom Jr.. Według opisów, które znalazły się w sieci, dziecko postaci granej przez aktora zostanie opętane. Ten w akcie desperacji zwróci się do kobiety, która w przeszłości miała podobne doświadczenia - Chris MacNeil. Pierwszy film ma trafić do kin w 2023 roku. Pozostałe części mogą trafić na platformę Peacock ze względu na umowę opiewającą na 400 mln dolarów, która została podpisana ze studiem Universal. Jason Blum będzie producentem razem ze wspomnianym wyżej reżyserem i Jamesem Robinsonem z Morgan Creek.

Właśnie sam Jason Blum w jednym z wywiadów zdradził, czego mogą spodziewać się widzowie:

Mam nadzieję, że zrobimy z Egzorcystą to samo, co zrobiliśmy z Halloween. Halloween w pierwszym filmie było świetne, drugi był w porządku, a reszta już nie była zbyt udana. A potem pojawiliśmy się my i trochę zmieniliśmy nową odsłonę, biorąc to, co podobało się widzom, więc mam nadzieję, że to samo uda nam się z Egzorcystą. Wszyscy myślą, że przewrócimy się na twarz, ale myślę, że mamy odpowiednich ludzi do wykonania tego zadania, Davida Gordona Greena i Danny'ego McBride. Film będzie świeży, nowy, inny, ale jednocześnie związany z pierwszą częścią, więc też będzie naprawdę mocno przerażający.

