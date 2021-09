4400 - kultowy serial sci-fi powraca! Pierwszy zwiastun rebootu

Fot. The CW/materiały prasowe

4400 było kultowym serialem sci-fi, emitowanym od 2004 do 2007 roku. Opowiadał o ludziach, którzy zniknęli z powierzchni Ziemi w tajemniczych okolicznościach, by powrócić po latach z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Ich moce mogły być zarówno zagrożeniem, jak i ratunkiem. Po latach powstał reboot produkcji, a do Internetu trafił pierwszy zwiastun, który można obejrzeć poniżej. Wygląda na to, że i tym razem tysiące ludzi pojawi się znikąd, choć zostali dawno temu uznani za zaginionych. Czas pokaże, czy nowe 4400 dorówna oryginałowi.

David-Jones wcieli się w Reva Johnsona, który został wychowany we wpływowej rodzinie i zniknął w latach dziewięćdziesiątych. Choć jest człowiekiem ogromnej wiary, jest też przyzwyczajony do władzy i szybko stanie się naturalnym liderem wśród 4400 ludzi, których spotkał podobny los. Khaliah Johnson zagra za to imprezowiczkę z Miami, która zniknęła podczas swoich 21 urodzin. Choć może wydawać się rozpieszczonym dzieciakiem, skrywa ogromny potencjał.

Jak podoba wam się zwiastun rebootu 4400?