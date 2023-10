Egzorcysta: Wyznawca - dziś premiera w kinach. Wszystko, co trzeba wiedzieć o horrorze

fot. Universal Pictures

Egzorcysta: Wyznawca to oficjalna kontynuacja klasyka horroru, który na zawsze ukształtował ten gatunek, czyli Egzorcysty z 1973 roku. Jedną z głównych ról gra Ellen Burstyn, która grała w filmie z lat 70. Powraca jako ta sama postać. Za kamerą stoi David Gordon Green, który niedawno wskrzesił inną franczyzę Halloween w filmach Halloween, Halloween zabija oraz Halloween. Finał.

Jest to pierwsza część planowanej trylogii. Trwa już preprodukcja filmu The Exorcist: Deceiver. Wiele od realizacji planów zależy od wyniku finansowego horroru. Jednakże z uwagi na budżet 30 mln dolarów jest on raczej skazany na sukces finansowy.

Egzorcysta: Wyznawca - zwiastun

Egzorcysta: Wyznawca - opis fabuły

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Leslie Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil.

Film jest już wyświetlany na ekranach kin.