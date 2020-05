Ekipy Filmowe w Polsce zostaną wsparte przez Netflixa

Polska dołączyła do krajów, które otrzymają wsparcie dla ekip filmowych od platformy Netflix - czytamy w artykule Dagmary Romanowskiej dla portalu kultura.onet.pl. Pomoc otrzymają pracownicy "below the line", zatem osoby niezbędne przy powstawaniu filmowych produkcji, ale będące często w cieniu wielkich nazwisk. Program ma być realizowany we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych.

Według informacji, które czytamy na kultura.onet.pl, ekipy filmowe w Polsce mogą liczyć na wsparcie kwotą 2,5 mln zł od platformy Netflix. Pomoc otrzymają operatorzy, dźwiękowcy, charakteryzatorzy, osoby odpowiedzialne za kostiumy, oświetlenie i nie tylko. W obliczu pandemii koronawirusa, pomoc dla ludzi, którzy obecnie nie mogą wykonywać swojej pracy jest niezwykle ważna, zwłaszcza, że w przeciwieństwie do innych osób odpowiedzialnych za powstawanie filmu (reżyser, scenarzysta, aktorzy), często nie otrzymują bonusów lub tantiem. Dagmara Romanowska w swoim artykule dodaje, że często są to osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, bez stałej comiesięcznej pensji. Tym bardziej należy docenić gest Netflixa.

Polska stała się kolejnym krajem wspartym przez amerykańskiego giganta. Władze Netflixa powołały globalny fundusz wart 150 mln dolarów, którego zadaniem jest wspieranie ekip filmowych w takich krajach jak Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja, Holandia, teraz także Polska. Nabór wniosków ma ruszyć w maju. Szacunki Alicji Grawon-Jaksik i Anny Nagler przytoczone na portalu kultura.onet.pl wskazują, że pomoc otrzyma około 1000 osób.