Ralph Fiennes dołącza do obsady adaptacji musicalu Matylda od Netflixa

Matylda od Netflixa będzie przeniesieniem na ekran musicalu teatralnego, który powstał na podstawie powieści Ronalda Dahla, o tym samym tytule. Produkcja ma być też inspirowana filmem Danny'ego DeVito z 1996 roku. W jednej z ról zobaczymy Ralph Fiennes, który zagra rolę, której pierwowzorem jest zła panna Trunchbull, dyrektorka szkoły, do której uczęszcza tytułowa bohaterka. Dodatkowo blisko udziału w filmie jest Jodie Comer jako Panna Honey.

Matylda jest niezwykłą uczennicą, obdarzoną niezwykłymi zdolnościami, które zaniedbane były przez rodziców. Wszystko zmienia się, gdy dziewczynka trafia do szkoły, a talent jej odkrywa nauczycielka, panna Honey. Na drodze do szczęścia bohaterki stają nie tylko rodzice, ale też okropna dyrektorka szkoły, panna Trunchbull. Scenariusz do filmu Netflixa opracuje Dennis Kelly. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie.