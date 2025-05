Fot. Materiały prasowe

A24 oficjalnie potwierdziło, kto wyreżyseruje film na podstawie kultowej gry Elden Ring. Plotki się sprawdziły i wybór padł na Alexa Garlanda. Za produkcją nadal będą odpowiadać Peter Rice, Andrew Macdonald, Allon Reich, George R. R. Martin (który zaprojektował uniwersum) i Vince Gerardis.

Elden Ring: informacje o grze

Elden Ring to znana gra RPG, osadzona w mrocznym świecie fantasy,, który wykreował George R.R. Martin, autor serii Pieśń lodu i ognia, na podstawie której powstał popularny serial Gra o tron. Rozgrywka jest skupiona na walce i eksploracji. Elden Ring zostało wyprodukowane przez FromSoftware i wydane przez Namco Bandai Games. Grę wyreżyserował Hidetaka Miyazaki. W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie sprzedano jej ponad 30 milionów egzemplarzy.

Alex Garland: najważniejsze filmy i nadchodzące projekty

Alex Garland niedawno wyreżyserował dramat Civil War dla studia A24. Prawdopodobnie najbardziej znanym tytułem w jego portfolio jest Ex Machina z 2014 roku, która zdobyła jedną nominację do Oscara i trzy do nagrody BAFTA. Garland napisał również scenariusz do znanego horroru 28 dni później. Na koncie Garland ma także takie projekty jak Anihilacja i Warfare.

Adaptacja gry Elden Ring to nie jedyny jego nadchodzący projekt. W czerwcu 2025 roku ma wyjść kontynuacja 28 dni później, zatytułowana 28 lat później, do której napisał scenariusz z z Dannym Boylem.

