Kultowy horror powraca. Aktorka wrzuciła zdjęcie zza kulis, choć nie powinna. "Ups! Mój błąd"

Sarah Michelle Gellar odwiedziła plan rebootu kultowego horroru Koszmar minionego lata. Aktorka, która w oryginale grała Helen Shivers, opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie zza kulis, które wywołało sensację. I jak sama przyznaje, wpadła przez to w kłopoty.

Sarah Michelle Gellar przyznaje się do błędu

Można by pomyśleć, że ktoś taki jak ja zdążył poznać już zasady, jakie panują na planach filmowych. Mój mąż [Freddie Prinze Jr.] gra w filmie, było to Święto Dziękczynienia, więc zabrałam nasze dzieci do Australii, by go tam odwiedzić. Siedziałam na planie i pomyślałam, że to świetne zdjęcie, po czym je opublikowałam.

Po pierwsze, fani mogli zinterpretować to tak, że twórcy postanowili wskrzesić Helen Shivers, co było nieprawdą. Po drugie, okazało się, że na ten moment nie było nawet informacji prasowej o oficjalnym rozpoczęciu zdjęć, a co dopiero pierwszego ujęcia z planu. Aktorka szybko zrozumiała swój błąd:

A wtedy dowiedziałam się, że do tej pory nie opublikowano żadnych zdjęć z planu — więcej, nie ogłosili nawet, że rozpoczęli zdjęcia! Tak... Ups! Mój błąd.

Ten moment z wywiadu możecie zobaczyć poniżej:

Prowadząca zwróciła uwagę na fakt, że aktorka ma więcej obserwujących niż oficjalne konto filmu. Gellar z kolei zdradziła, że właściwie powstało tylko dlatego, że opublikowało to zdjęcie.

I Know What You Did Last Summer ma zadebiutować w 2025 roku. Reboot wyreżyseruje Jennifer Kaytin Robinson, znana z Zróbmy zemstę. Za scenariusz odpowiadają Lois Duncan, Jeff Howard i Sam Lansky.

