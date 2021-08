Elden Ring - fabuła, wymagania, cena. Co warto wiedzieć o nowej grze twórców Dark Souls?

fot. Bandai Namco

Elden Ring to nadchodząca gra autorstwa japońskiego studia From Software, które ma na koncie m.in. serię Dark Souls, a także takie tytuły, jak Bloodborne czy Sekiro: Shadows Die Twice. Ich najnowsze dzieło również będzie wymagającym RPG akcji, jednak tym razem postawiono tutaj na większy, otwarty świat, który będzie można przemierzać zarówno pieszo, jak i na grzbiecie wierzchowca. Z opublikowanych do tej pory materiałów wynika też, że możemy spodziewać się wielu zróżnicowanych przeciwników, w tym ogromnych i potężnych bossów. Nasz bohater nie będzie jednak bezbronny i w trakcie starć skorzysta zarówno z broni białej, jak i szeregu specjalnych umiejętności i magicznych zaklęć.

Elden Ring - fabuła

Jak na razie nie wiemy zbyt wiele o fabule gry, ale można spodziewać się, że tak jak w poprzednich grach From Software, tak i tutaj opowieść będzie tajemnicza, a jej pełne poznanie będzie wymagało zagłębiania się w opisy przedmiotów itp. Ujawniono, że głównym bohaterem jest niejaki Zmatowieniec (Tarnished), a świat nazwany The Lands Between, podzielony jest na sześć królestw rządzonych przez potężnych władców, którzy są w posiadaniu fragmentów tytułowego pierścienia. Udział w pracach nad tworzeniem świata i postaci brał George R.R. Martin, popularny pisarz fantasy i autor m.in. Gry o Tron.

Elden Ring - poziom trudności

Gra ma być wymagająca, tak jak poprzednie produkcje od From Software. Twórcy zapewniają jednak, że gracze będą mieli sporo swobody w podchodzeniu do kolejnych wyzwań, a także więcej możliwości: często otwarty konflikt nie będzie jedyną opcją i będziemy mogli zdecydować się na skradanie lub ucieczkę. Pomocy będzie można szukać również w systemie rozwoju postaci, dzięki któremu ulepszymy możliwości bojowe naszego bohatera.

Elden Ring - wymagania wersji PC

Wymagania sprzętowe gry w wersji na PC nie zostały jeszcze ujawnione. Wpis zostanie zaktualizowany, gdy tylko wydawca opublikuje te informacje w sieci.

Elden Ring

Elden Ring - cena

Zamówienia przedpremierowe w polskich sklepach już ruszyły, dzięki czemu wiemy, jakich cen możemy się spodziewać. Za wersję PC zapłacimy około 207-215 zł, wydanie na PS4 to koszt około 239 zł, a najwięcej zapłacimy decydując się na zakup gry na konsolach nowej generacji - ok. 250 zł.

Elden Ring - data premiery i platformy

Premiera Elden Ring została zaplanowana na 21 stycznia 2021 roku i pozostaje trzymać kciuki, że termin ten nie ulegnie już żadnym zmianom. Gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.