Elden Ring – grafiki koncepcyjne i szczegóły o grze wyciekły do sieci. From Software zaskoczy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

From Software

O Elden Ring po raz pierwszy usłyszeliśmy na targach E3 2019, kiedy to pokazano debiutancki zwiastun i ogłoszono, że udział w pracach nad tą produkcją bierze George R.R. Martin, autor Gry o Tron. Od tego czasu o projekcie zrobiło się cicho. Zmieniło się to dopiero teraz, za sprawą przecieku, który trafił do sieci. To tylko dwie grafiki koncepcyjne i garść informacji, ale wystarczyły one, by rozbudzić oczekiwania fanów twórczości studia From Software

Za wyciek odpowiada chiński twórca, Longqi Bangbangtang, którego materiał został już usunięty z sieci. Internautom udało się jednak utrwalić to co najważniejsze. W wideo pokazano dwie grafiki koncepcyjne, które rzekomo przedstawiają przeciwników z gry. Uwagę zwraca szczególnie ten drugi, który przypomina dziwaczne połączenie człowieka i... węża?

Elden Ring - grafiki koncepcyjne

W materiale wideo znalazły się też detale na temat świata Elden Ring i samej rozgrywki. Podsumował je jeden z użytkowników Reddita, niejaki kevinD26.

świat gry ma być bazowany na drzewie Yggdrasil znanym z mitologii nordyckiej, choć znajdą się tu też pewne elementy z mitów celtyckich;

rozgrywka ma przypominać Dark Souls, jednak mapa jest znacznie większa, nie zabraknie tu też cyklu dnia i nocy, a pory dnia czy pogoda mogą zmieniać się nawet w trakcie pojedynków z bossami;

modele przeciwników będą bardziej złożone, niektóre przypominać będą wrogów z mitologii chtulhu, podobnie jak w Bloodborne;

w grze pojawią się dwie frakcje – jedną charakteryzować mają czerwone włosy i wielkie bronie (jej przedstawiciela mieliśmy zobaczyć w pierwszym zwiastunie, w którym widoczna jest właśnie postać o czerwonych włosach), drugą – białe włosy;

inna postać ze zwiastuna (ta o wielu rękach) to prawdopodobnie NPC;

w grze może pojawić się Patches, NPC znany z poprzednich gier From Software.

Bangbangtang zdradził też, że gra jest już w zasadzie ukończona, a deweloperzy pracują nad końcowymi szlifami. Twórca jest pewien, że premiera Elden Ring odbędzie się w 2021 roku. Dodał też, że po Japońskim Nowym Roku (czyli po 4 stycznia) może pojawić się nowy zwiastun.

Wiarygodności tym doniesieniom dodaje fakt, że 30 grudnia Yasuhiro Kitao, odpowiedizalny we From Software za kontakty ze społecznością, dodał tweet, w którym dziękuje fanom za wsparcie i głosy na The Game Awards 2020. Swój wpis kończy słowami "do zobaczenia w 2021 roku".

https://twitter.com/YasuhiroKitao/status/1344156050866360321