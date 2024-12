Przygoda w stylu Indiana Jones? Pierwsze zdjęcia z filmu Fountain of Youth

fot. materiały prasowe

Reklama

Entertainment Weekly opublikowało kilka pierwszych zdjęć z nadchodzącego filmu dla Apple Fountain of Youth. Wyreżyserował go Guy Ritchie, a wśród obsady zobaczymy takie gwiazdy jak John Krasinski i Natalie Portman. Będzie to przygodowa, pełna akcji przygoda dla całej rodziny.

Fountain of Youth – pierwsze zdjęcia

Zobacz także:

Fountain of Youth – fabuła, data premiery

Rozdzielone rodzeństwo, Luke (John Krasinski) i Charlotte (Natalie Portman) Purdue połączają siły na nowo, by wziąć udział w globalnym napadzie. Ich celem jest odnalezienie mitycznego źródła, Fontanny Młodości.

Reżyser opisał zaś fabułę w taki sposób:

Oboje mają doświadczenie w poszukiwaniach archeologicznych, w szczególności znajdowaniu artefaktów archeologicznych, więc to jest ta historia. Są rozdzieleni, ale znajdują alibi, które wyjaśnia, dlaczego muszą się zjednoczyć, aby znaleźć ten konkretny skarb.

Premiera Fountain of Youth na platformie Apple TV odbędzie się w 2025 roku. Na razie nie sprecyzowano jeszcze dokładnej daty premiery.