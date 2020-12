Nintendo przedstawia najlepiej sprzedające się gry niezależne na Switcha. Są niespodzianki

Supergiant Games

Końcówka roku to tradycyjnie czas podsumowań i Nintendo postanowiło to wykorzystać. Na kanale japońskiej firmy opublikowano kolejne wideo z cyklu Indie World. Tym razem jest to jednak nie prezentacja gier zmierzających na Switcha, a zestawienie tych produkcji niezależnych, które najlepiej sprzedawały się w roku 2020. Na liście nie brak pewnych niespodzianek, znalazł się tu też pewien polski tytuł.

Wśród wymienionych gier pojawiają się m.in. te naprawdę głośne hity ostatnich miesięcy, takie jak Hades, Spiritfarer czy Streets of Rage 4. Są tu też jednak tytuły zdecydowanie bardziej niszowe - m.in. Sakuna: Of Rice and Ruin czy Super Mega Baseball 3. Wspomnianym polskim "rodzynkiem" jest zaś Carrion od Phobia Game Studio.

Tak prezentuje się pełna lista najlepiej sprzedających się gier niezależnych na Nintendo Switch w 2020 roku:

Hades Streets of Rage 4 Spiritfarer Moving Out Ori and the Will of the Wisps Carrion What the Golf? Shantae and the Seven Sirens Super Mega Baseball 3 Superliminal Jackbox Party Pack 7 Sakuna: Of Rice and Ruin Kentucky Route Zero Crosscode Bloodstained: Curse of the Moon 2 Neon Abyss