Elden Ring z przeciekami. Sporo informacji o nowej grze studia From Software

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. From Software

Prędzej czy później o Elden Ring dowiemy się wszystkiego. Na tę chwilę jednak musimy się posiłkować niepotwierdzonymi informacjami ze źródeł, które w przeszłości ujawniały już wiadomości dotyczące nadchodzącej gry. Te, jak się później okazywało, były potwierdzane.

Co zatem nowego wiadomo o kolejnym dziele studia From Software? Przede wszystkim to, że tytuł jest inspirowany serią Dark Souls. Gra zaoferuje zresztą tryb sieciowy oraz system kreowania postaci i klas znany z tego cyklu. Oprawa ma być bardziej kolorowa i mniej ponura, aczkolwiek nie zabraknie lokacji przypominających stylem graficznym poprzednie produkcje zrealizowane w bardziej mrocznym klimacie. Zdradzono też, że w Elden Ring mamy usłyszeć znany z serii Dark Souls głos - to właśnie nim ma przemówić główny bohater nadchodzącej gry.

Zwiastun, który wyciekł, zdaniem informatorów nie jest nowym materiałem - to wideo z 2019 roku przygotowane dla wewnętrznych działań wydawcy, firmy Namco Bandai. Właściwy trailer, pokazujący grę na obecnym etapie, jest już w przygotowaniu.

Trzeba przyznać, że wszystko to brzmi bardzo interesująco, przede wszystkim dla fanów wymagających gier. Czy odnajdą się w tym tytule również "niedzielni gracze"? Patrząc na dotychczasowe portfolio From Software jest to raczej mało prawdopodobne.