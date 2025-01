Tej funkcji zabraknie w Elden Ring Nightreign. Fani Dark Souls będą niepocieszeni...

fot. Bandai Namco

Reklama

Elden Ring Nightreign to nowa produkcja w uniwersum gry z 2022 roku. Będzie ona stawiała na krótkie, trwające około 40 minut sesję i choć zabawa solo będzie możliwa, to nacisk położony zostanie na kooperację w trzyosobowych drużynach. To jednak nie jedyne zmiany, jakie wprowadzi ten tytuł.

Junya Ishizaki, reżyser gry, w rozmowie z IGN Japan zdradził, że w Nightreign zabraknie jednego z najbardziej rozpoznawalnych elementów poprzednich gier studia From Software, w tym między innymi serii Dark Souls. Mowa o "komunikacji" między obcymi graczami. Nadal będziemy mogli zobaczyć duchy poległych, ale nie będziemy mogli zostawiać żadnych wiadomości w wirtualnym świecie. Możecie więc zapomnieć zarówno o cennych wskazówkach, jak i żartobliwych komunikatach.

Ishizaki zdradził powód takiego działania i brzmi on zrozumiale - krótkie sesje sprawiają, że na takie dodatkowe aktywności po prostu nie będzie czasu.

Nadal możesz zobaczyć duchy innych graczy, ale usunęliśmy możliwość zostawiania wiadomości. Zrobiliśmy to z uwagi na to, że w grze, w której każda sesja trwa około 40 minut, nie ma czasu na to, by tworzyć własne wiadomości i czytać te, które napisali inni.

Elden Ring Nightreign - premiera w 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.