Elden Ring: Shadow of the Erdtree - premiera już wkrótce? Na Steam pojawiła się tajemnicza aktualizacja

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Elden Ring to jedna z najlepiej ocenianych ostatnich gier, a i sprzedaż tej produkcji nie zawodziła. Nic więc dziwnego, że doczeka się ono płatnego rozszerzenia. To zatytułowane będzie Shadow of the Erdtree, ale jak na razie nie wiemy zbyt wiele na jego temat. Nie znamy też jego daty premiery, choć wcześniejsze, nieoficjalne informacje wskazują na to, że debiut DLC może być zaplanowany na luty tego roku. Teraz zaś pojawiła się kolejna poszlaka, która na to wskazuje.

Jak możemy zobaczyć w serwisie SteamDB, który zajmuje się analizą bazy danych platformy Valve, kilka godzin temu karta Elden Ring powiększyła się o wzmiankę o tajemniczym "SteamDB Unknown App 2778580" w kategorii DLC. To pierwsza aktualizacja karty produktu od 15 miesięcy, a to zaś wydaje się wskazywać, że na Steamie wkrótce powinno pojawić się coś nowego. Oczywistym kandydatem jest właśnie Shadow of the Erdtree.