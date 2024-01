Elden Ring: Shadow of the Erdtree z limitowanym kontrolerem do Xboksa? Grafika wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bandai Namco

Najprawdopodobniej już wkrótce oficjalnie zapowiedziany zostanie kontroler do konsoli Xbox z motywem z Elden Ring: Shadow of the Erdtree, czyli nadchodzącego rozszerzenia do świetnie ocenianej gry studia From Software. Taki produkt, jeszcze przed ogłoszeniem ze strony twórców czy wydawcy, miał pojawić się w ofercie sklepu Play-Asia.

Poniżej możecie zapoznać się z wyglądem kontrolera na zrzucie ekranu, który udostępnił IdleSloth84 w serwisie X. W oczy rzucają się charakterystyczny wzór oraz złote akcenty.

https://twitter.com/IdleSloth84_/status/1750484501061382249

Sam IdleSloth84 zaleca jednak podchodzić do tego przecieku z dystansem. Grafika miała pojawić się na 4chanie, a za jej udostępnienie ma odpowiadać jeden z pracowników Play-Asia. Nie można jednak wykluczyć, że to po prostu efekt prac jakiegoś fana w Photoshopie.

https://twitter.com/IdleSloth84_/status/1750495715103588362

Co ciekawe, kontroler miałby trafić do sprzedaży 25 lutego tego roku. Warto przypomnieć, że ta data pojawiała się w przeciekach już wcześniej, tak więc istnieje szansa, że to właśnie tego dnia zadebiutuje to wyczekiwane rozszerzenie lub wtedy dowiemy się czegoś więcej na jego temat.