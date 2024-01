Trylogia GTA to ogromny hit na Netflixie. Gry pobrano ponad 18 milionów razy

fot. Rockstar Games

Netflix nie zwalnia tempa jeśli chodzi o rozwój katalogu gier dostępnych w ramach abonamentu na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android. Obecnie subskrybenci mogą sięgnąć po kilkadziesiąt zróżnicowanych produkcji, a jedna z niedawno wydanych tam gier cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mowa o Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, które w pierwszym miesiącu po premierze pobrano ponad 18 milionów razy. Takie wyniki przedstawił serwis MobileGamer, powołując się na dane opublikowane przez AppMagic. Co ciekawe, w listopadzie liczba pobrań wszystkich gier wyniosła 10 milionów, podczas gdy w grudniu, a więc po debiucie trylogii GTA, było to już 28 milionów.

Użytkownicy najchętniej pobierali odświeżone San Andreas, które ściągnięto 11,6 miliona razy. Na drugim miejscu znalazło się Vice City z wynikiem 4,1 miliona, a na trzecim GTA III, które pobrano 2,4 miliona razy.

Wynik San Andreas sprawił również, że jest to najchętniej pobierana produkcja w historii Netflixa. Na drugim miejscu znalazł się logiczny Storyteller (9,4 mln), a na trzecim Too Hot To Handle (8,4 mln).

