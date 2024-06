Przygotujcie się na premierę Shadow of the Erdtree. Streszczenie Elden Ring trafiło do sieci

fot. Bandai Namco

Jeszcze w tym miesiącu czeka nas premiera Shadow of the Erdtree, czyli dużego dodatku do świetnie ocenianej gry Elden Ring. W nadchodzącym rozszerzeniu trafimy do zupełnie nowej lokacji, Krainy Cienia, w której będziemy podążać tropem Miquelli i zmierzymy się z wieloma wymagającymi przeciwnikami i niebezpiecznymi bossami.

Z okazji zbliżającego się DLC, na oficjalnym kanale Bandai Namco opublikowano krótkie wideo z podsumowaniem najważniejszych informacji dotyczących historii przedstawionej w produkcji 2022 roku. Możecie potraktować to jako swoiste streszczenie i odświeżenie sobie opowieści, zanim zasiądziecie do dodatku.

Elden Ring - streszczenie [wideo]

Elden Ring: Shadow of the Erdtree - premiera rozszerzenia już 21 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

