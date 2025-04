UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Deadline, powołując się na swoje źródła bliskie projektowi, Robert Pattinson może zagrać w filmie Diuna 3. Reżyser Denis Villeneuve chce gwiazdę Batmana w jednej z głównych ról, ale dziennikarz przestrzega, że jeszcze nie złożono formalnej oferty. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie jest po obu stronach.

Kogo zagra Robert Pattinson w Mesjaszu Diuny?

Według Nexus Point News oraz The Hollywood Reporter aktor miałby wcielić się w czarny charakter zwany Scytale. Jest członkiem Bene Tleilax, organizacji zainteresowanej genetyczną manipulacją. Źródła NPN twierdzą, że ma być on głównym antagonistą Diuny 3. Szczegółowe informacje o postaci Scytale’a z książki to spoilery dla osób, które nie czytały Mesjasza Diuny, więc ich nie przytoczymy. To postać z dużą i ważną rolą do odegrania.

Kto w obsadzie Diuny 3?

W obsadzie potwierdzono powroty takich aktorów jak Timothée Chalamet, Florence Pugh oraz Zendaya. Do tego sam Jason Momoa potwierdził, że wraca jako Duncan Idaho. Fani książki znają szczegóły, ale jest to spoiler dla wielu widzów, którzy jej nie czytali.

Media dodają, że scenariusz jest finalizowany. Ostatnie poprawki są wprowadzane, a rozpoczęcie zdjęć na planie zaplanowano na lipiec 2025 roku. NPN dodaje, że trwa casting innych kluczowych dla fabuły nowych postaci z książki (NPN mówi o Faroku oraz dzieciach Paula i Chani). Denis Villeneuve ważne role obsadzał bardzo znanymi aktorami, więc najpewniej Robert Pattinson nie jest jedynym znanym nazwiskiem, jakie się pojawi.

Robert Pattinson obecnie pracuje na planie The Odyssey w reżyserii Christophera Nolana. Data premiery nie została ustalona.