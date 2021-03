Elden Ring – gracz rozpoczął nietypowe wyzwanie czekając na premierę gry

From Software

Elden Ring to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów dla miłośników wymagających gier i fanów twórczości From Software. Niestety twórcy niechętnie dzielą się informacjami i poza jednym zwiastunem CGI nie otrzymaliśmy żadnych konkretów. Niedawno jednak w sieci pojawiły się pewne plotki, a nawet… wyciekł zwiastun z fragmentami rozgrywki. Prawdopodobnie właśnie to sprawiło, że niektórzy zaczęli liczyć na pojawienie się szczegółów w najbliższym czasie. Jeden gracz postanowił pójść o krok dalej i rozpoczął ciekawe wyzwanie – do premiery Elden Ring zamierza każdego dnia walczyć z bossem w Sekiro: Shadows Die Twice, czyli poprzedniej grze japońskiego studia.

Wyzwania podjął się niejaki Atijohn. Codziennie walczy z Isshinem, świętym miecza, czyli ostatnim i jednym z najtrudniejszych przeciwników z Sekiro. Co więcej, gracz robi to po użyciu dzwona (dodatkowo zwiększającego poziom trudności) i bez używania przedmiotów leczących, a cały proces dokumentuje na Reddicie.

Czy uda mu się dotrzymać słowa i rzeczywiście robić to codziennie, aż do debiutu Elden Ring? Trudno powiedzieć, ale jak na razie idzie mu bardzo dobrze, bo Isshin padł już z jego ręki czternaście razy.