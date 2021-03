The Last of Us – Pedro Pascal i Bella Ramsey jako Joel i Ellie. Deepfake wrzuca aktorski duet do gry

youtube.com

W lutym tego roku dowiedzieliśmy się, że w serialowej adaptacji The Last of UsThe Last of Us od HBO wystąpią Pedro Pascal, znany m.in. z serialu The Mandalorian i filmu Wonder Woman 1984, a także Bella Ramsey, którą można kojarzyć przede wszystkim z roli Lyanny Mormont w Grze o Tron. W sieci pojawiło się już mnóstwo fanartów, które przedstawiały ten duet w rolach Joela i Ellie, ale jeśli wolicie zobaczyć, jak wypadają oni w ruchu, to z pomocą przychodzi wideo przygotowane z wykorzystaniem technologii deepfake, za którego stworzenie odpowiada youtuber o pseudonimie Stryder HD.

Na kanale autora można znaleźć też inne materiały tego typu. W swoich wideo przedstawia on m.in. Henry’ego Cavilla jako Supermana w Injustice 2 czy Toma Hollanda w roli dorosłego już Nathana Drake’a z Uncharted 4.

Za scenariusz serialowego The Last of Us odpowiadać będzie Craig Mazin, a nad projektem czuwa też Neil Druckmann ze studia Naughty Dog. Niestety projekt ten nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.