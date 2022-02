Elden Ring - zwiastun premierowy nowej gry From Software. Ależ to ma klimat!

fot. Bandai Namco

Już 25 lutego czeka nas debiut Elden Ring, nowej gry japońskiego studia From Software. Z tej właśnie okazji otrzymaliśmy nowy, premierowy zwiastun tej produkcji. Materiał trwa ponad 2 minuty i zawiera sporo niepublikowanych do tej pory scen. Z tego też powodu ostrzegamy, że niektórzy z Was mogą uznać jego fragmenty za spojlery - jeśli chcecie odkrywać wszystko samemu, nie widząc pewnych broni, przeciwników czy bossów, to być może lepiej odpuśćcie sobie oglądanie trailera.

Elden Ring - zwiastun premierowy gry

Elden Ring będzie dostępne na PC (w tym miejscu znajdziecie wymagania sprzętowe) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

