Elden Ring - Bandai Namco ujawnia pecetowe wymagania

Lada moment Elden Ring trafi w ręce szerokiego grona odbiorców i po raz kolejny na długie godziny przyciągnie przed ekrany miłośników soulselike'owej rozgrywki. W związku ze zbliżającą się premierą youtube'owy kanał BANDAI NAMCO Entertainment Southeast Asia opublikował oficjalne wymagania sprzętowe do odpalenia Elden Ring w pecetowej odsłonie.

W poniższej tabeli możemy zobaczyć, jakim sprzętem trzeba dysponować, aby w pełni cieszyć się potencjałem tej produkcji:

O ile wymagania związane z kartą graficzną nie powinny dziwić - RTX 1060 to najpopularniejsza karta wykorzystywana przez użytkowników Steama - to minimalne wymagania dotyczące pamięci RAM mogą zmartwić wielu potencjalnych odbiorców. Zgodnie z aktualną ankietą sprzętową Valve jedynie ok. 5,5% użytkowników Steama dysponuje co najmniej 12 GB pamięci RAM.

Premierę Elden Ring zaplanowano na 25 lutego, gra będzie dostępna na pececie oraz konsolach Sony i Microsoftu ósmej oraz dziewiątej generacji.

