Elizabeth Olsen "nie wie", czy Scarlet Witch żyje w MCU. I broni filmów Marvela

Marvel

W ostatnich dniach wyjątkowo sporo mówi się o przyszłości Scarlet Witch w MCU. Marvel sam sprowokował te dyskusje, zamieszczając w swoich mediach społecznościowych kilka materiałów z Wandą Maximoff. Scooperzy raportują, że postać może powrócić albo w serialu Vision Quest, albo w Avengers: Doomsday. Co na to wszystko Elizabeth Olsen? No cóż, aktorka "nie ma pojęcia", czy portretowana przez nią bohaterka w ogóle żyje.

W rozmowie z InStyle Olsen została poproszona o komentarz do losów Szkarłatnej Wiedźmy; dziennikarz dopytywał, czy podłożenie przez nią głosu w animacji Marvel Zombi można odczytywać za dobry prognostyk w kontekście jej ewentualnego powrotu do MCU. Sama zainteresowana odpowiada dyplomatycznie:

Nagrałam swoje partie wokalne tak dawno temu... To takie szalone. Czuję się z tym okropnie, ale nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat. (...) Do postaci Wandy wracałam wiele razy przez ostatnie 10 lat. Dobrze jest ją porzucić, a potem za nią tęsknię i chcę ją w jakiś sposób "odzyskać". Chętnie skorzystałbym z okazji, by znów się w nią wcielić.

Olsen broni kina superbohaterskiego

Aktorka chwali swoją współpracę z Marvelem, nazywając ją "radosnym doświadczeniem". Zdaje sobie sprawę z faktu, że kino superbohaterskie jako gatunek jest coraz częściej krytykowane, ale i tak postanowiła wziąć je w obronę:

Dusza, duch, serce - wszystko we mnie czuje spełnienie, kiedy to robię (gram w kinie superbohaterskim - przyp. aut.). To naprawdę coś znaczy. Zależy mi na tym, żeby gra aktorska była świetna - każdemu na tym zależy. Setki osób wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie. Dlatego frustrujące jest to, że nie są doceniani za artyzm, jaki w to wkładają. Później wszystko jest przerabiane za pomocą efektów specjalnych, bo nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę nie potrafimy latać.

