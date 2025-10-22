placeholder
Reklama
placeholder

Elizabeth Olsen "nie wie", czy Scarlet Witch żyje w MCU. I broni filmów Marvela

Jaka przyszłość czeka Scarlet Witch w MCU? Elizabeth Olsen po raz kolejny zabrała głos na temat losów jej postaci z Kinowego Uniwersum Marvela. Aktorka wzięła również w obronę cały gatunek superbohaterski. 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
elizabeth olsen MCU
Scarlet Witch Marvel
Reklama

W ostatnich dniach wyjątkowo sporo mówi się o przyszłości Scarlet Witch w MCU. Marvel sam sprowokował te dyskusje, zamieszczając w swoich mediach społecznościowych kilka materiałów z Wandą Maximoff. Scooperzy raportują, że postać może powrócić albo w serialu Vision Quest, albo w Avengers: Doomsday. Co na to wszystko Elizabeth Olsen? No cóż, aktorka "nie ma pojęcia", czy portretowana przez nią bohaterka w ogóle żyje. 

W rozmowie z InStyle Olsen została poproszona o komentarz do losów Szkarłatnej Wiedźmy; dziennikarz dopytywał, czy podłożenie przez nią głosu w animacji Marvel Zombi można odczytywać za dobry prognostyk w kontekście jej ewentualnego powrotu do MCU. Sama zainteresowana odpowiada dyplomatycznie:

Nagrałam swoje partie wokalne tak dawno temu... To takie szalone. Czuję się z tym okropnie, ale nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat. (...)  Do postaci Wandy wracałam wiele razy przez ostatnie 10 lat. Dobrze jest ją porzucić, a potem za nią tęsknię i chcę ją w jakiś sposób "odzyskać". Chętnie skorzystałbym z okazji, by znów się w nią wcielić. 

Olsen broni kina superbohaterskiego 

Aktorka chwali swoją współpracę z Marvelem, nazywając ją "radosnym doświadczeniem". Zdaje sobie sprawę z faktu, że kino superbohaterskie jako gatunek jest coraz częściej krytykowane, ale i tak postanowiła wziąć je w obronę:

Dusza, duch, serce - wszystko we mnie czuje spełnienie, kiedy to robię (gram w kinie superbohaterskim - przyp. aut.). To naprawdę coś znaczy. Zależy mi na tym, żeby gra aktorska była świetna - każdemu na tym zależy. Setki osób wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie. Dlatego frustrujące jest to, że nie są doceniani za artyzm, jaki w to wkładają. Później wszystko jest przerabiane za pomocą efektów specjalnych, bo nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę nie potrafimy latać.

Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU. Szykujcie popcorn - Downey Jr. daleko, Hemswortha brak

arrow-left 50. David Hasselhoff (inna wersja Ego/on sam) - tego aktora na liście po prostu nie mogło zabraknąć Źródło: Marvel arrow-right
50. David Hasselhoff (inna wersja Ego/on sam) - tego aktora na liście po prostu nie mogło zabraknąć
49. Vin Diesel (Groot) - brak tego aktora na liście byłby zbrodnią
48. Idris Elba (Heimdall)
47. Daniel Brühl (Helmut Zemo/Baron Zemo)
46. Bradley Cooper (Rocket Raccoon)
45. Michael B. Jordan (N'Jadaka/Erik Killmonger)
44. Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine/Hrabina)
43. Sylvester Stallone (Stakar Ogord)
42. Lupita Nyong'o (Nakia)
41. Tim Roth (Emil Blonsky/Abominacja)
40. Jeff Goldblum (Grandmaster)
39. Annette Bening (Mar-Vell/Najwyższa Inteligencja)
38. Jennifer Connelly (głos Karen w "Spider-Man: Homecoming")
37. Toby Jones (Arnim Zola)
36. Gwyneth Paltrow (Pepper Potts)
35. Glenn Close (Irani Rael/Nova-Prime)
34. James Spader (Ultron)
33. Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man)
32. Forest Whitaker (Zuri)
31. Martin Freeman (Everett Ross)
30. Michelle Yeoh (Aleta Ogord)
29. Sam Rockwell (Justin Hammer)
28. Julie Delpy (Madame B.)
27. Matt Damon (Asgardczyk wcielający się w rolę Lokiego)
26. Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne)
25. Ben Mendelsohn (Talos)
24. Michael Keaton (Adrian Toomes/Vulture)
23. Brie Larson (Carol Danvers/Kapitan Marvel)
22. Laurence Fishburne (Bill Foster)
21. Jake Gyllenhaal (Quentin Beck/Mysterio)
20. Natalie Portman (Jane Foster)
19. Edward Norton (Bruce Banner/Hulk w filmie "Incredible Hulk")
18. J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)
17. Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doktor Strange)
16. Benicio del Toro (Kolekcjoner)
15. Ben Kingsley (Trevor Slattery)
14. Tommy Lee Jones (Chester Phillips)
13. Scarlett Johansson (Natasza Romanow/Czarna Wdowa)
12. Josh Brolin (Thanos)
11. Jude Law (Yon-Rogg)
10. Michael Douglas (Hank Pym)
9. Mads Mikkelsen (Kaecilius)
8. Kurt Russell (Ego)
7. William Hurt (Thaddeus Ross)
6. Samuel L. Jackson (Nick Fury)
5. Tilda Swinton (Starożytna)
4. Jeff Bridges (Obadiah Stane/Iron Monger)
3. Cate Blanchett (Hela)
2. Robert Redford (Alexander Pierce)
1. Anthony Hopkins (Odyn)

Źródło: InStyle

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
elizabeth olsen MCU
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 God of War
-
Plotka

Ruszył casting do serialowego God of War - oto najważniejsze role. Kto powinien zagrać Kratosa?

2 Fragment okładki książki
-

Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku

3 13 dni do wakacji
-

13 dni do wakacji - polski horror online. Gdzie obejrzeć w streamingu?

4 Frankenstein
-

Frankenstein - nowy klip. Tak wygląda klasyk literatury grozy w wersji Netflixa

5 Marvel
-

Marvel 2026 - wszystkie filmy, seriale i gry. Nie tylko na Avengers: Doomsday warto czekać

6 Perswazje
-

Dakota Johnson zadebiutuje jako reżyserka. Jessica Alba w obsadzie A Tree Is Blue?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV