Elizabeth Olsen "nie wie", czy Scarlet Witch żyje w MCU. I broni filmów Marvela
Jaka przyszłość czeka Scarlet Witch w MCU? Elizabeth Olsen po raz kolejny zabrała głos na temat losów jej postaci z Kinowego Uniwersum Marvela. Aktorka wzięła również w obronę cały gatunek superbohaterski.
W ostatnich dniach wyjątkowo sporo mówi się o przyszłości Scarlet Witch w MCU. Marvel sam sprowokował te dyskusje, zamieszczając w swoich mediach społecznościowych kilka materiałów z Wandą Maximoff. Scooperzy raportują, że postać może powrócić albo w serialu Vision Quest, albo w Avengers: Doomsday. Co na to wszystko Elizabeth Olsen? No cóż, aktorka "nie ma pojęcia", czy portretowana przez nią bohaterka w ogóle żyje.
W rozmowie z InStyle Olsen została poproszona o komentarz do losów Szkarłatnej Wiedźmy; dziennikarz dopytywał, czy podłożenie przez nią głosu w animacji Marvel Zombi można odczytywać za dobry prognostyk w kontekście jej ewentualnego powrotu do MCU. Sama zainteresowana odpowiada dyplomatycznie:
Olsen broni kina superbohaterskiego
Aktorka chwali swoją współpracę z Marvelem, nazywając ją "radosnym doświadczeniem". Zdaje sobie sprawę z faktu, że kino superbohaterskie jako gatunek jest coraz częściej krytykowane, ale i tak postanowiła wziąć je w obronę:
Najlepsi aktorzy, którzy wystąpili w MCU. Szykujcie popcorn - Downey Jr. daleko, Hemswortha brak
Źródło: InStyle
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1938, kończy 87 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1972, kończy 53 lat