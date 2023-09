Larry David do Elona Muska: "Czy chcesz mordować dzieci w szkołach?". Do konfrontacji doszło na weselu

Bloomberg - HBO

Reklama

Kilka dni temu na amerykańskim rynku zadebiutowała książka Elon Musk autorstwa Waltera Isaacsona. Serwis Hollywood Reporter donosi teraz o jednym z jej budzących największe emocje fragmentów. Jak się okazuje, w trakcie zeszłorocznego wesela potentata medialnego Ariego Emanuela i projektantki Sarah Staudinger słynny komik i autor seriali Kroniki Seinfelda i Pohamuj entuzjazm, Larry David, wdał się w konfrontację z Muskiem w obecności innych gości.

Krótki dialog między mężczyznami zaczął się od słów Davida, który zapytał szefa firm Tesla Motors i SpaceX, czy jest "za mordowaniem dzieci w szkołach"? Gdy Musk odparł, że "jest temu całkowicie przeciwny", David kontynuował: "Więc jak mogłeś głosować na republikanów?".

Larry David potwierdził fakt tej konfrontacji w rozmowie z Isaacsonem, przekonując:

Wyryły mi się w pamięci jego wpisy na Twitterze o potrzebie głosowania na republikanów, bo demokraci mieliby być partią szerzącą podziały i nienawiść. Nawet gdyby strzelanina w Uvalde nie miała miejsca, i tak poruszyłbym ten temat, bo byłem po prostu z tego powodu wściekły.

W tym miejscu sprawa nabiera pełnego kontekstu. David pił do strzelaniny w szkole w Uvalde z maja 2022 roku, w trakcie której nastoletni, uzbrojony napastnik zastrzelił 21 osób (19 dzieci i 2 nauczycieli), raniąc 17 innych. Kilka dni później Musk zaczął coraz częściej zabierać głos na temat powszechnego dostępu do broni, opowiadając się za tą możliwością jako "ważnym zabezpieczeniem przed ewentualną tyranią rządu". Z czasem właściciel serwisu X zaczął ganić media za to, że w ogóle raportują o strzelaninie, by koniec końców insynuować, iż za tego typu wydarzenia po części odpowiada polityka Partii Demokratycznej.