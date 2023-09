X (Twitter) - Elon Musk zapowiedział wprowadzenie miesięcznej opłaty dla wszystkich użytkowników

The Telegraph

Serwis X, wcześniej znany Twitter, najprawdopodobniej już niedługo będzie pobierał opłaty od wszystkich korzystających z niego użytkowników. Taki obrót spraw zapowiedział właściciel platformy, Elon Musk, który swoje plany wyjawił w trakcie transmitowanej na żywo rozmowy z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu. W czasie tej dyskusji poruszono szereg kwestii związanych także ze sztuczną inteligencją i antysemityzmem.

Musk stwierdził, że X przechodzi na "kosztujący niewiele system płatności miesięcznych", gdyż ma to być "jedyny sposób, jaki przychodzi mi do głowy, aby walczyć z ogromnymi armiami botów". Cena nie została ogłoszona; właściciel dawnego Twittera zasugerował jedynie, że będzie ona niższa niż za funkcję Twitter Blue (obecnie 8 dolarów w planie miesięcznym i 7 dolarów w planie rocznym w wersji przeglądarkowej i 11 dolarów miesięcznie przy logowaniu poprzez aplikację; w Polsce to odpowiednio 36 zł, 31 zł i 25 gr oraz 49 zł).

Tak przedsiębiorca tłumaczy powody swojej decyzji:

Chcemy, żeby była to niewielka kwota. To temat na dłuższą dyskusję, ale moim zdaniem jest to jedyny sposób obrony przed ogromnymi armiami botów, ponieważ sztuczna inteligencja stała się bardzo, bardzo dobra i faktycznie jest w stanie przechodzić testy CAPTCHA lepiej niż ludzie.

Ze słów Muska wynika, że X ma w chwili obecnej 550 mln użytkowników miesięcznie (nie jest jasne, ilu z nich to fałszywe konta), którzy generują od 100 mln do 200 mln postów dziennie. Firma zmaga się jednak z wielkim spadkiem przychodów z reklam - w lipcu br. miał on wynosić aż 50%.

Musk w czasie tej samej rozmowy powiedział również:

Wolność słowa czasami oznacza, że ktoś, kogo nie lubisz, mówi coś, co ci się nie podoba. Jeśli tego nie masz u siebie, to żadna wolność słowa. Nie oznacza to, że mamy ludzi nastawiać negatywnie. W przypadku X jest tak, że jeśli serwis nie będzie interesujący, zabawny i angażujący, stracimy swoich użytkowników. Ludzie nie będą chcieli korzystać z naszego systemu, jeśli uznają go za nieprzyjemny dla siebie.