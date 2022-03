Elon Musk wyzwał Putina na pojedynek

Źródło: NORAD and USNORTHCOM Public Affairs

Elon Musk błyskawicznie odpowiedział na wezwanie ukraińskich władz do wsparcia ich w walce z rosyjskim najeźdźcom. Już kilka dni po złożeniu obietnicy dostarczenia systemu komunikacji satelitarnej Starlink pierwsze zestawy trafiły w ręce Ukraińców. Dzięki nim możliwe było utrzymanie stałej komunikacji internetowej bez obaw o to, że rosyjskie działania zbrojne wymierzone w infrastrukturę sieciową uniemożliwią obrońcom zachowanie łączności na polu walki.

Szef Tesli nie chce jednak ograniczać swojej roli wyłącznie do dostarczania sprzętu potrzebującym. Elon Musk wystosował do Władimira Putina oficjalną odezwę, w które domaga się, aby ten stanął z nim do walki. Stawką tego starcia miałaby być przyszłość Ukrainy:

Nie po raz pierwszy megalomania Elona Muska wypływa na światło dzienne. W 2018 roku kiedy grupa młodych piłkarzy utknęła w zalanej jaskini Tham Luang Nang Non w Tajlandii, Musk zadeklarował, że jest gotów wysłać ekipę SpaceX bądź The Boring Company, aby pomóc w prowadzeniu akcji ratunkowej. Elon planował skonstruować miniaturową łódź podwodną przystosowaną do poruszania się w wąskich korytarzach zalanej jaskini, jego pomysł szybko został jednak odrzucony. Ekipie profesjonalnych nurków udało się bezpiecznie wydostać pierwszych chłopców i chcieli kontynuować akcję według własnych procedur.

Odrzucenie propozycji pomocy najprawdopodobniej mocno ugodziło w ego technologicznego wizjonera. W odpowiedzi na stwierdzenie jednego z nurków, że pomysł wykorzystania kapsuły w takich warunkach wydaje się absurdalny, Musk publicznie nazwał go pedofilem. I choć na koniec przyznał się, że poniosły go emocje i przeprosił nurka, niesmak pozostał.

Dziś Musk po raz kolejny stawa się w roli zbawcy, na którego czekał świat. Nie zdradził jednak, kto dał mu prawo, aby bić się z Putinem o przyszłość Ukrainy.

