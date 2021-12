Embracer Group przejmuje Dark Horse Media

fot. Dark Horse Comics

Embracer Group AB zawarła umowę nabycia Dark Horse Media, znanej firmy rozrywkowej, w której skład wchodzą wydawnictwo komiksowe Dark Horse Comics, firma produkcyjna Dark Horse Entertainment oraz zajmująca się sprzedażą komiksów i gadżetów spółka Things From Another World.



Dzięki przejęciu Embracer wzmacnia swoje możliwości transmedialne, dodając doświadczenie w tworzeniu treści, publikowaniu komiksów oraz produkcji filmowej i telewizyjnej. Dark Horse posiada lub kontroluje ponad 300 własności intelektualnych, z których wiele jest atrakcyjnych dla przyszłego wykorzystania transmedialnego, w tym tworzenia nowych gier wideo. Założyciel i dyrektor generalny Dark Horse, Mike Richardson, będzie nadal kierował firmą wraz z istniejącym kierownictwem.



Dark Horse Comics

Dark Horse to wiodąca firma rozrywkowa założona w 1986 roku przez wspomnianego Richardsona i oparta na idei stworzenia idealnej atmosfery dla kreatywnych profesjonalistów: gdzie pisarze i artyści byli traktowani jak partnerzy. Ta formuła przyciągnęła największe talenty twórcze, a 30 lat później firma stała się trzecim co do wielkości wydawcą komiksów w Stanach Zjednoczonych, z sukcesami w produkcji filmów i seriali telewizyjnych. Dark Horse odpowiada między innymi za komiksy z serii Maska, Wiedźmin, Star Wars czy Hellboy.