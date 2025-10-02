Reklama
Emily Blunt o "strasznie ekscytującej" roli Dwayne’a Johnsona w nowym filmie Martina Scorsese

Emily Blunt i Dwayne'a Johnsona ponownie zobaczymy razem na ekranie. Nie będzie to sequel Wyprawy do dżungli, lecz biograficzny film o mafijnym bossie z Hawajów. Na jakim etapie prac jest ta produkcja?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  film biograficzny 
mafijny boss hawaje mafia Chłopcy z ferajny
Wyprawa do dżungli fot. Frank Masi // Disney Enterprises
Emily Blunt i Dwayne'a Johnsona wystąpili razem na dużym ekranie w filmie przygodowym Wyprawa do dżungli (2021), a w najbliższym czasie ponownie ich zobaczymy w The Smashing Machine. Ale to nie koniec. Aktorzy spotkają się znowu na planie produkcji, którą wyreżyseruje Martin Scorsese. Aktorka zdradził, czego możemy się spodziewać po tym projekcie.

Czytaj więcej: Steven Spielberg i Emily Blunt łączą siły. Z tego może wyjść hit!

Emily Blunt o nowym filmie Martina Scorsese

Podczas poniedziałkowej premiery The Smashing Machine w Beverly Hills, Emily Blunt wspomniała w rozmowie z Deadline o tym jeszcze nie zatytułowanym filmie od Scorsese, określanym jako Chłopcy z ferajny, których akcja rozgrywa się na Hawajach. Na czerwonym dywanie aktorka powiedziała:

Właśnie nad tym pracujemy. To naprawdę nadzwyczajna historia. To ostatnia wielka amerykańska historia o mafii i nie mogę uwierzyć, że jeszcze nie została opowiedziana. To strasznie ekscytująca rola dla [Johnsona], w którą może się wcielić. Więc [scenariusz] jest pisany, pracujemy nad nim. I to jest właśnie ta wspaniała część – budowanie go.

Scenarzystą jest Nick Bilton. Scorsese opisał postać, jako bezwzględnego hawajskiego mafijnego bossa, opartego na prawdziwej osobie, która walczyła z naciskającymi rywalami o kontrolę nad zorganizowaną przestępczością na wyspach.

O czym opowie nowy film z Emily Blunt i The Rockiem?

Historia koncentruje się na burzliwych czasach na rajskiej wyspie, kiedy aspirujący boss mafii walczył z triadami i armią amerykańską, aby przejąć kontrolę. To była krwawa walka. Postać jest wzorowana na Wilfordzie "Nappym" Pulawie, który w latach 70. XX wieku dowodził największą zorganizowaną grupą przestępczą na Hawajach, The Company. Jego rządy były brutalne i pełne morderstw. 

Działalność The Company obejmowała hazard, handel ludźmi i marihuaną oraz korupcję. Ostatecznie oskarżony o dwa morderstwa, Pulawa został skazany na 15 lat więzienia za unikanie płacenia podatków w 1973 roku. Został z niego zwolniony 11 lat później.  

Przypomnijmy, że w obsadzie jest również Leonardo DiCaprio. 

nullfot. A24 // Emily Blunt i Dwayne Johnson w filmie "The Smashing Machine"

Źródło: Deadline

