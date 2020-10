Emily w Paryżu - francuscy dziennikarze krytykują serial za szerzenie stereotypów

Netflix

Emily w Paryżu to nowy serial komediowy Netflixa, który zgromadził pozytywne recenzje krytyków w USA. Jednak już opinia francuskich dziennikarzy o produkcji, twierdząc łagodnie, pochlebna nie jest. W swoich recenzjach obwiniają produkcję za utrwalanie francuskich stereotypów, gloryfikację nierealistycznej wersji Paryża i absurdalne wątki. W recenzji Premiere możemy przeczytać, że w serialu dowiadujemy się, że wszyscy Francuzi są leniwi, niezbyt przywiązani do koncepcji lojalności, seksistowscy, zacofani i mają wątpliwy stosunek do kąpieli. W recenzji Sens Critique napisano, że produkcja ukazuje tak nierealistyczny obraz Paryża, że trzeba lubić science fiction, aby obejrzeć ten serial W popularnym serwisie recenzenckim AlloCine serial ma średnią ocenę 2,9/5.

Serial opowiada o dwudziestokilkuletniej Emily, młodszej dyrektorce marketingu w amerykańskim koncernie, która przejmuje francuską firmę działającą w świecie dóbr luksusowych. Kiedy szefowa Emily nie może przenieść się do Paryża, firma postanawia przeciwstawić się logice i rażącemu brakowi umiejętności językowych bohaterki i wysyła młodą Emily, aby uczyła swoich doświadczonych francuskich kolegów mediów społecznościowych.