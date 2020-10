Selena: The Series - gwiazda The Walking Dead jako słynna piosenkarka na pierwszych zdjęciach z serialu Netflixa. Nowy teaser

AMC

Selena: The Series to produkcja Netflixa opowiadająca o słynnej, tragicznie zmarłej latynoskiej piosenkarce. To produkcja o jej życiu pełnym sukcesów, ale również złych wyborów. Streamingowy gigant zaprezentował pierwsze, oficjalne zdjęcia ukazujące znaną z The Walking Dead Christian Serratos w tytułowej roli. Ponadto zadebiutował krótki teaser produkcji, który zdradza datę premiery serialu. Zadebiutuje on na platformie Netflix 4 grudnia.

Dla przypomnienia Selena Quintanilla była jedną z największych latynoskich artystek. Piosenkarka, autorka tekstów, modelka, aktorka i projektantka mody została zamordowana w 1995 roku przez byłego prezesa jej fanklubu. Pośmiertny album artystki, Dreaming of You, zadebiutował na szczycie Billboardu 200 tego samego roku.

Selena: The Series

W obsadzie oprócz Serratos znajdują się również Ricardo Chavira, Gabriel Chavarria, Noemi Gonzalez, Seidy Lopez i Madison Taylor Baez. Twórcą projektu jest Moisés Zamora. Producentami wykonawczymi są Jaime Dávila, Rico Martinez, Suzette Quintanilla, Abraham Quintanilla Jr. i Simran A. Singh.