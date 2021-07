Emma Frost zdetronizuje Profesora X i Magneto. Wrócą też wszystkie wersje Kapitan Marvel

Marvel/Bleeding Cool

Marvel przez kilka ostatnich dni prezentował na Twitterze okładki do nadchodzących komiksów. Wielkie zainteresowanie wśród fanów wzbudziła zwłaszcza grafika promująca zeszyt X-Men: Inferno #2, na której Emma Frost trzyma w dłoniach hełmy Magneto i Profesora X. Wygląda na to, że dawna Biała Królowa zastąpi ich w roli liderki wyspy mutantów, Krakoi. Komiks jest reklamowany enigmatycznym opisem fabuły:

Sekrety. Kłamstwa. Potrafią znaleźć drogę wyjścia wtedy, kiedy najmniej się ich spodziewasz.

Inna z okładek zapowiada z kolei event The Last of the Marvels, który rozpocznie się w zeszycie Captain Marvel #32. Jego opis prezentuje się następująco:

Stare zło powstanie, a wraz z nim powrócą wszystkie cuda (ang. "Marvels" - przyp. aut.) przeszłości.

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że w ramach wydarzenia zobaczymy po prostu wszystkie wersje komiksowego Kapitana Marvela/Kapitan Marvel, wśród nich Mar-Vella, Monicę Rambeau, Genis-Vella, Phylę-Vell, Khn'nra, Noh-Varra i Carol Danvers.

Oto okładki - w galerii znajdziecie również te zapowiadające zeszyty Moon Knight #4 (Marc Spector jest na niej widoczny z Tigrą) Amazing Spider-Man #75, pokazującą spotkanie Petera Parkera i jego następcy w roli Pajączka, Bena Reilly'ego: