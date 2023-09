Emma Stone - aktorka wraca na mały ekran! Tak będzie wyglądać w serialu The Curse

Fot. Materiały prasowe

Emma Stone powraca na mały ekran! Aktorka znana z takich tytułów jak La La Land, Cruella i Łatwa dziewczyna wystąpi w serialu The Curse u boku Nathana Fieldera. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z planu, szczegóły fabuły i datę premiery.

The Curse - pierwsze zdjęcia

The Curse - szczegóły fabuły

Emma Stone i Nathan Fielder w serialu The Curse wcielają się w zakochaną parę, która niedawno wzięła ślub. Grani przez nich bohaterowie nie mogą się jednak cieszyć nowym wspólnym życiem, ponieważ zmagają się z rzekomą klątwą, która miałaby zagrać nie tylko ich życiu, ale przede wszystkim stać na przeszkodzie do spłodzenia dziecka.

The Curse - kiedy premiera?

Pierwsze trzy odcinki The Curse zostaną wyemitowane 12 października w ramach New York Film Festival. Jeśli chodzi o premierę streamingową, to przewiduje się, że produkcja pojawi się w Showtime do końca 2023 roku.

