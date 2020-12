Emma Thompson krytykuje podwójne standardy moralne w Hollywood

materiały prasowe

Emma Thompson krytycznie wypowiedziała się na temat powszechnych w Hollywood scen seksu, w których biorą udział starsi aktorzy płci męskiej i o połowę od młodsze aktorki.

Good Luck to You, Leo Grande, to nowy film z Emmą Thompson, do którego zdjęcia ruszą w przyszłym roku. Opowie on historię 55-letniej wdowy, która wyrusza na poszukiwania erotycznej przygody. Przy okazji rozmowy o filmie, Thompson zwróciła uwagę na wciąż panujące w Hollywood podwójne standardy - aktorka stwierdziła, że związki starszych mężczyzn z młodszymi dziewczynami to norma na ekranach, ale pokazanie odwrotnej sytuacji jest dużo rzadsze i wciąż budzi kontrowersje.

To całkowicie dopuszczalne, by George Clooney - który jest zachwycający! - miał w filmie kogoś o 40 czy 30 lat młodszego od siebie. Gdyby szukać kogoś, kto wystąpi obok mnie jako obiekt mojego zainteresowania, trzeba by kogoś ekshumować, bo mam już 61 lat. Rozumiecie, o co mi chodzi? To wszystko jest całkowicie niezrównoważone. Po skończeniu pięćdziesiątki stajesz się niewidzialna...

O nadchodzącym filmie w rozmowie z CultureBlast powiedziała:

Jeśli ten obraz przemówi do ludzi i nie będą oni mieli nic przeciwko temu, że ktoś, kto ma 61 lat leży nago z dużo młodszym mężczyzną, zapowiada się coś bardzo interesującego. Musimy wykazać się ogromną odwagą...