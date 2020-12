Najgorsze błędy i wpadki z filmów. Czasami są słynniejsze niż dana produkcja

fot. materiały prasowe

Praca nad filmem wymaga wielkiej precyzji i świetnej organizacji pracy wielu osób - tak obsady, ekipy, jak i pracowników postprodukcji. Często jednak pomimo dbałości o szczegóły i dobrych chęci, nie wszystko wychodzi zgodnie z zamierzeniami. Na planie dochodzi do różnego rodzaju niespodzianek czy niedopatrzeń, które, niezauważone w porę podczas kolejnych etapów produkcji, trafiają do filmu. A stąd już prosta droga do tego, by wyłapane przez najbardziej spostrzegawczych widzów wpadki znalazły się w takich zestawieniach jak nasze.

Ekipa widoczna w kadrze czy też odbijająca się w lustrach? Niekonsekwencja w scenach? Wynalazki techniczne w filmach z epoki? Statyści, którzy stali się mistrzami drugiego planu lub magicznie naprawiające się przedmioty? Cóż, takie rzeczy najczęściej umykają montażystom, a wpadki zostają na lata utrwalone w filmowych produkcjach.

W naszej galerii znajdziecie bardziej i mniej znane i spektakularne błędy obecne m.in. w takich filmach jak Komando, Piraci z Karaibów, Snajper, Gwiezdne wojny, Szczęki, Forrest Gump czy Gladiator. Załapało się też kilka polskich produkcji.

Niektóre z błędów są stosunkowo łatwe do zauważenia, inne dostrzegli najbardziej wnikliwi kinomani. Większości tych wpadek zapewne dałoby się uniknąć, ale wtedy nie byłoby całej zabawy...

W filmie Gladiator, podczas sceny rozgrywającej się w Koloseum, przewraca się jeden z rydwanów. Kiedy opada kurz, naszym oczom ukazuje się butla gazowa… Cóż, chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie było to coś znanego starożytnym Rzymianom.