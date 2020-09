Epic dementuje twierdzenia Apple. Zainteresowanie Fortnite’em nie spadło

Źródło: Epic Games

Spór pomiędzy Epic Games i Apple z tygodnia na tydzień nabiera rozpędu. Korporacja z Cupertino postanowiła wbić szpilę w swojego niedawnego partnera biznesowego i poinformowała opinię publiczną, że powodem, dla którego rozpętano tę wojnę, było spadające zainteresowanie Fortnite’em. Deweloper chciał ponoć zmusić Apple do wyrzucenia gry z App Store, aby obciążyć korporację spadkiem przychodów z tej produkcji.

Zespół Epic Games odrzucił te zarzuty i stwierdził, że Apple w swych osądach powołało się na dane pochodzące z wyszukiwarki Google, które faktycznie mogą świadczyć o 70-procentowym spadku liczby wyszukań hasła Fortnite w okresie od października 2019 roku do lipca 2019 roku. Ale to nie przekłada się na kondycję samej gry – w analogicznym okresie aktywność graczy Fortnite’a wzrosła bowiem o 39%.

Deweloper odrzucił także tezę, jakoby usunięcie aplikacji z App Store miało na celu zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa użytkownikom ekosystemu iOS. Według Epic Games przedstawiciele Apple nie zgłosili ani jednego zastrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa systemu płatności bezpośrednich w grze bądź jakiejkolwiek aktualizacji Fortnite’a. Przez lata łatki od Epic Games nie wzbudzały żadnych wątpliwości ze strony zespołu App Store.

Firma stwierdziła także, że Apple myli się, twierdząc, że jej system płatności jest integralną częścią App Store gdyż usługi takie jak Amazon czy Uber nie muszą z niego korzystać. A jeśli tak, to bezzasadne jest twierdzenie sugerujące, że to Epic odpowiada za wywołanie obecnego sporu. Firma skorzystała po prostu z prawa do odrzucenia „antykonkurencyjnych warunków umowy” i miała prawo pominąć system płatności Apple w swojej grze.

Stanowisko Epic Games zostanie przedstawione przed sądem, który zdecyduje o tym, która ze stron konfliktu ma rację. Nawet jeśli kogoś nie interesuje batalia o Fortnite'a na iOS-a, werdykt w tej sprawie, może mieć kolosalne znaczenie zarówno dla rynku mobilnego, jak i gamingowego. Jeśli sędzia przyzna rację Epic Games, polityka marży na cyfrowe produkty może zostać zrewidowana na wszystkich platformach.