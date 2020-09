Apple pozywa Epic Games za straty finansowe i wizerunkowe

Źródło: Epic Games

Telenowela pod szyldem Fortnite’a i mikrotransakcji w App Store wkracza w nową fazę. Apple nie wystarcza już pozbycie się gry z biblioteki sklepu mobilnego, amerykańska korporacja domaga się, aby zespół Epic Games na dobre zawiesił autorski system płatności i zapłacił za szkody, jakie wyrządził.

Kiedy twórcy Fortnite’a wdrożyli do gry swój system mikrotransakcyjny w ramach bojkotu wysokich marż narzucanych przezApple, operator App Store błyskawicznie usunął aplikację z katalogu, odcinając tym samym miliony graczy od najgłośniejszej gry Epic Games. Dotychczasowi posiadacze Fortnite’a zostali pozbawieni aktualizacji, a nowi nie mogli jej pobrać. Nastąpił pat negocjacyjny i wydawało się, że obecne status quo utrzyma się przez wiele miesięcy, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej. Ale Apple postanowiło ponownie uderzyć w swojego niegdysiejszego partnera biznesowego.

Wszystko z powodu użytkowników, którzy wciąż dysponują kopią Fortnite’a na swoich iPadach oraz iPhone'ach. Najnowsza wersja aplikacji, choć pozbawiona wsparcia ze strony Apple, nadal pozwala korzystać z systemu płatności od Epic Games. A to bardzo nie podoba się korporacji z Cupertino. Dlatego we wtorek 8 września przedstawiciele Apple złożyli do sądu wniosek, w którym domagają się wyrównania wszelkich strat poniesionych w wyniku funkcjonowania systemu mikrotransakcji Epic Games. Firma żąda, aby deweloper zwrócił jej wszystkie wpływy pozyskane za jego pośrednictwem, gdyż twierdzi, że noszą znamiona nieuczciwego wzbogacenia się kosztem Apple.

Na tym jednak nie koniec, gdyż według korporacji działania Epic mają niszczący wpływ na reputację korporacji. We wniosku wspomniano o sfrustrowanych graczach Fortnite’a, którzy odwracają się od firmy oraz negatywnej kampanii PR, w ramach której opublikowano parodię reklamy 1984, oraz udostępniono skórkę Tart Tyconn naśmiewającą się z Tima Cooka.

Według Apple istnieje tylko jeden sposób, aby zakończyć ten spór w sposób pokojowy – usunąć z Fortnite’a autorski system płatności Epic Games, który narusza regulamin App Store.