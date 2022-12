Twórcy Fortnite zapłacą ponad pół miliarda dolarów kary. Poznajcie szczegóły

fot. Epic Games

Federalna Komisja Handlu nałożyła rekordowo wysoką karę na Epic Games, twórców popularnej gry Fortnite. 275$ milionów dolarów to kwota, jaką amerykańska firma będzie musiała zapłacić za naruszanie prywatności dzieci i nastolatków, w tym zbieranie informacji o nich bez zgody rodziców i opiekunów prawnych oraz automatyczne umieszczanie nieletnich graczy na czatach głosowych i tekstowych tuż po rozpoczęciu rozgrywki. Dopiero we wrześniu tego roku wprowadzono zmiany w tym zakresie, a odbiorcy poniżej 18 roku życia mają domyślnie wyłączoną komunikację głosową z obcymi graczami.

https://twitter.com/FTC/status/1604841413732081666

Na tym jednak nie koniec. Epic Games będzie musiało również przeznaczyć 245 milionów dolarów na zadośćuczynienie za "niechciane zakupy". Na profilu Federalnej Komisji Handlu na Twitterze możemy przeczytać, że chodzi tu między innymi o takie praktyki, takie jak zachęcanie najmłodszych odbiorców do dokonywania zakupów bez udziału rodziców.

https://twitter.com/FTC/status/1604841416856932352

Amerykańska firma wydała już oświadczenie na temat całej sprawy. Poniżej możecie zapoznać się z jego fragmentem, tu zaś znajdziecie cały komunikat (w języku angielskim).

Zgodziliśmy się na tę ugodę ponieważ chcemy, by Epic stał na czele ochrony praw konsumenta i zapewniał jak najlepsze doświadczenie dla naszych graczy. Przez ostatnie lata wprowadzaliśmy zmiany, by upewnić się, że nasz ekosystem spełnia oczekiwania graczy oraz organizacji i mamy nadzieję, że będzie to pomocne dla innych przedstawicieli naszej branży.