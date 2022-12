God of War - serial Amazona będzie wierną adaptacją? Są pierwsze informacje

fot. SIE

W połowie grudnia oficjalnie poinformowano, że serial na podstawie God of War dostał zielone światło i w przyszłości trafi na platformę Amazon Prime Video. Teraz zaś poznaliśmy kolejne informacje na ten temat. Ujawnił je Vernon Sanders, szef działu globalnej telewizji w Amazon Studios, podczas rozmowy przeprowadzonej dla serwisu Collider.

Sanders zapewnił, że Amazon już wcześniej udowadniał, że przykłada się do swoich adaptacji i jako przykłady podał Niezwyciężonego i The Boys. Dodał też, że tym czego zawsze poszukują są emocje i prawdziwa, silna historia, a oba te elementy można znaleźć właśnie w ostatnich przygodach Kratosa.

Z jego późniejszych słów wynika, że pierwszy sezon ma być wierny materiałowi źródłowemu. Przypomnijmy, że już wcześniej wspominano, że serial ma opierać się o produkcję z 2018 roku, a nie wcześniejsze odsłony z akcją w świecie greckiej mitologii.

W centrum tego wszystkiego jest opowieść o ojcach, synach i rodzinach, osadzona na tle gigantycznego, epickiego krajobrazu. To co wymyślili Rafe [Judkins, showrunner - przyp. red.] i Hawk [Otsby, scenarzysta - przyp. red] na pierwszy sezon i cały serial moim zdaniem jest jednocześnie bardzo wierne materiałowi źródłowemu, ale też i niesamowite jako samodzielne dzieło. Możesz czuć się zaproszony nawet jeśli nigdy nie grałeś w grę i zakochasz się w tym serialu. Myślimy, że to będzie coś wspaniałego.

Przypominamy, że nie jest to jedyny serial na podstawie marki znanej z konsol PlayStation. Trwają również prace między innymi nad Gran Turismo czy Horizon: Forbidden West.

