Kim jest Jedi z Załogi rozbitków? Szokująca teoria łączy go z Obi-Wanem

Niedługo na Disney+ pojawi się serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków. W swojej formie ma przypominać filmy przygodowe dla dzieci i młodzieży z lat 80. Trzeba jednak pamiętać, że w nich zawsze była jakaś większa tajemnica i nie inaczej jest z nową produkcją ze świata odległej galaktyki. Fani odchodzą już od zmysłów w kwestii tożsamości jednego z bohaterów.

Kim jest Jod Na Nawood? Nowa teoria

Jude Law wciela się w Jedi o imieniu Jod Na Nawood. Z zapowiedzi wynika, że nie będzie to typowy rycerz Jedi, a raczej ktoś szary moralnie i bardziej skomplikowany, komu nie powinno się w pełni ufać. W sieci krąży wiele teorii na jego temat. Niektórzy podejrzewają, że przeszedł na Ciemną Stronę Mocy, a inni mają go za klona Imperatora. Warto przypomnieć, że akcja serialu dzieje się wtedy, co większość produkcji z tzw. Mandoverse, a zatem po Powrocie Jedi.

Nowa teoria jest jeszcze bardziej szokująca. Zdaniem jej zwolenników Jod Na Nawood to... syn Obi-Wana Kenobiego. Kreskówka Wojny Klonów zdradziła, że mentor Anakina miał ukochaną. Widzimy nawet jej śmierć na ekranie. Chodzi o Satine Kryze. Twórcy teorii zakładają, że Obi-Wan jest ojcem niejakiego Korkiego Kryze'a, "siostrzeńca" Satine. Postać ta przewinęła się przez kilka odcinków, a tożsamości jego rodziców nie zdradzono. Fani zakładali, że może być on synem trzeciej z sióstr Kryze, której nie przedstawiono. Bo-Katan była zbyt młoda na dziecko, a Satine nigdy się nie przyznała do posiadania takiego. Możliwe jednak, że chciała w ten sposób chronić swojego syna, a także ukochanego.

Jeśli faktycznie byłby on synem Obi-Wana, to wyjaśniłoby to jego ukrywanie prawdziwej tożsamości, a także buntowniczy charakter charakterystyczny dla Mandalorian. Łączyłoby się to też z innymi serialami, które poruszały wątki tych postaci. A Wy co sądzicie o tej teorii?

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - opis fabuły

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowiada o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom.

W ekipie reżyserów serialu są Jon Watts, Bryce Dallas Howard, Lee Isaac Chung, którzy już wcześniej pracowali nad Mandalorianem, David Lowery oraz Jake Schreier (Thunderbolts*).

Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków - premiera 2 grudnia w Disney Plus. Na start dwa odcinki.