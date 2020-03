Epic Games przejmuje specjalistów od animacji twarzy

Twórcy Fortnite’a przejęli stery nad Cubic Motion. Nazwa pozyskanej firmy może niewiele mówić graczom, ale z pewnością większość z nas miała styczność z jej produktami. Jeśli nie w samych grach, to za pośrednictwem filmów i materiałów marketingowych. Specjaliści z Cubic Motion opracowali bowiem narzędzie do animowania fotorealistycznie wyglądających twarzy, z których korzystali m.in. deweloperzy Sony z Santa Monica Studio. Ich pracę możemy podziwiać w takich tytułach jak God of War czy Marvel’s Spider-Man.

Na przejęciu Cubic Motion zyska szerokie grono twórców i graczych, gdyż istnieje spora szansa na to, że Epic w pełni zintegruje narzędzie z Unreal Engine, jednym z najpopularniejszych silników do tworzenia gier. To na nim powstały takie tytuły jak wspomniany już Fortnite czy nadchodzący wielkimi krokami Final Fantasy 7 Remake. To strategiczne przejęcie umożliwi wdrożenie fotorealistycznych twarzy do wielu nowych produkcji.

Według redakcji GamesIndustry wszyscy pracownicy Cubic Motion zostaną wcieleni do zespołu Epic Games, a pozyskanie firmy w żaden sposób nie wpłynie na współpracę przy już rozpoczętych produkcjach. Zespół ma kontynuować współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.