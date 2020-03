Epic Games Store z listą życzeń

W dniu premiery platforma Epic Game Store znacząco odstawała swoją funkcjonalnością od największego rywala, jakim bez wątpienia jest Steam od Valve. Z biegiem kolejnym miesięcy korporacja próbowała nadgonić dystans do tego konkurenta, wprowadzając kolejne aktualizacje usprawniające działanie serwisu. Najnowsza łatka udostępniła funkcję, na którą czekaliśmy od dawna.

Od teraz Epic Game Store pozwoli dodawać gry do Listy życzeń. Dzięki temu będziemy mogli zbudować portfolio tytułów, które w przyszłości zamierzamy nabyć, ale w danym momencie nie mamy środków na ich zakup. Aby zapamiętać interesującą nas pozycję, wystarczy kliknąć ikonę serca na stronie produktu obok jego ceny.

Niestety, obecnie Lista życzeń w Epic Game Store nie oferuje zbyt wielu opcji. Pozwala co prawda odfiltrować tytuły z wyprzedaży czy ułożyć je w kolejności cenowej, ale nie możemy swobodnie zarządzać kolejnością gier, jak ma to miejsce na Steamie. Na szczęśćie Przedstawiciele Epica zapowiedzieli, że w niedalekiej przyszłości dodadzą do Listy życzeń nowe opcje, które ułatwią poszerzanie naszej cyfrowej biblioteki. Firma planuje m.in. wysyłać powiadomienia mailowe, kiedy śledzone przez nas gry pojawią się na wyprzedaży.