Epic Games ujawnia Unreal Engine 5 oraz demo technologiczne na konsolę PS5

Lumen in the Land of Nanite, w pełni grywalne demo na PlayStation 5, ma ukazać potencjał Unreal Engine 5. Tytuł tej produkcji nie jest przypadkowy – skrywa w sobie nazwy dwóch narzędzi, które otrzymają do dyspozycji twórcy korzystający z silnika graficznego nowej generacji. Lumens odpowie za generowanie dynamicznego globalnego oświetlenia, zaś Nanite posłuży do wirtualizacji obiektów geometrycznych. Dzięki nim deweloperzy będą w stanie wznieść się na wyżyny artyzmu i projektować fotorealistyczne gry.

System oświetlenia w Unreal Engine 5 pozwoli modulować w czasie rzeczywistym przebieg promieni świetlnych nawet w scenach o wysokim poziomie skomplikowania, zarówno w mikro- jak i makroskali. Za sprawą nowego narzędzia projektanci gier będą mogli np. zaimplementować system dobowy, aby automatycznie zmieniać kąty padania światła w zależności od pory dnia. Lumen przyspieszy także tworzenie gier, gdyż deweloperzy nie będą musieli generować lightmap, edytor pozwoli dynamicznie edytować oświetlenie, aby od razu przekonać się, jak modyfikacje wpłyną na wygląd cyfrowego środowiska. Zupełnie tak, jakby światło zmieniało się w samej grze a nie w edytorze.

Wsparciem dla Lumena będzie narzędzie Nanite wykorzystująca technologię Quixel Megascans, która posłuży do tworzenia obiektów o „filmowej jakości”, złożonych z milionów wielokątów. Modele 3D o takim poziomie skomplikowania w zauważalny sposób poprawią wygląd otoczenia oraz cieniowania.

Efekty pracy nowych narzędzi można prześledzić na grafikach udostępnionych przez Epic Games:

Unreal Engine 5

Na szczęście autorzy silnika Unreal Engine 5 nie ograniczyli się do upublicznienia wyłącznie zestawu statycznych obrazków, które byłyby łatwe do zmanipulowania. Na potrzeby prezentacji udostępniono także kilkuminutowe, grywalne demo technologiczne, które pokazuje, jak mogą wyglądać gry na PlayStation 5 zaprojektowane za pośrednictwem wspomnianego narzędzia:

Deweloperzy zapoznają się z testową wersją Unreal Engine 5 na początku przyszłego roku. Silnik w pełnej wersji trafi do powszechnej dystrybucji pod koniec 2021 roku. Skorzystają z niego osoby pracujące nad grami na konsole obecnej i przyszłej generacji, pecety, komputery Mac, iOS-a oraz Androida.