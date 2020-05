Koala – krótkometrażowa animacja Platige Image stworzona na silniku Unreal Engine 4

Platige Image przymierza się do tworzenia filmów w nowym środowisku graficznym. Studio chce wykorzystać silnik Unreal Engine 4 do usprawnienia pracy zespołu kreatywnego oraz wyniesienia animacji komputerowych na nowy, jeszcze wyższy poziom. Koala jest pierwszym pilotażowym projektem, zrealizowanym za pośrednictwem tej technologii.

Sięgnięcie po Unreali Engine 4 pozwoli studiu zmodyfikować sposób współpracy między artystami. Oprogramowanie przystosowano bowiem do współdzielenia plików projektowych między wieloma użytkownikami, dzięki czemu cały zespół może jednocześnie zajmować się tą samą sceną. Takie rozwiązanie ma zauważalnie przyspieszyć pracę nad najbardziej zaawansowanymi animacjami.

Od dłuższego czasu widzieliśmy ogromny potencjał drzemiący w silnikach czasu rzeczywistego. Ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój hardware'u, a także samych narzędzi potrzebnych do realizacji cinematików i VFXów. Wszystko to sprawia, że korzystanie z Unreal Engine pozwala nam na kompleksowe tworzenie bardziej wymagających form - komentuje Rafał Kidziński CG Supervisor w Platige Image.

To nie jedyna rozwiązanie zaszyte w silniku Unreal Engine 4, które przykuło uwagę zespołu Platige Image. W najnowszej aktualizacji oprogramowania wyprowadzono obsługę ray tracingu z wersji beta, dzięki czemu wszyscy twórcy mogą w pełni wykorzystać możliwości technologii śledzenia promieni świetlnych. Jak zauważają przedstawiciele Platige Image, ray tracing ułatwi tworzenie realistycznie wyglądających efektów świetlnych. Graficy nie będą musieli czekać wielu godzin, zanim wyrenderuje się dana scena, aby przekonać się, czy prawidłowo zaprojektowano jej oświetlenie. Zmiany w oświetleniu globalnym i punktowym będą widoczne na wyciągnięcie ręki, silnik wygeneruje scenę w czasie rzeczywistym.

Krótkometrażowa animacja Koala pokazuje, jak mogą wyglądać produkcje Platige Image realizowane za pośrednictwem silnika graficznego Unreal Engine 4:

Anna Szustak, reżyser Koali, wyjaśnia, że postawienie na historię skupioną wokół bijatyki nie było przypadkowe. Zespół chciał w prosty i efektowny sposób przekazać opowieść o zmaganiach jednostki z otaczającym ją światem. Ponadto taka historia pozwoliła przetestować, czy Unreal Engine 4 sprawdzi się podczas realizacji bardzo dynamicznych scen z udziałem kaskaderów. Platige Image chce dalej ekspensować z tym narzędziem, aby w pełni zbadać potencjał drzemiący w silniku czasu rzeczywistego.