Epic umożliwił streamowanie Fortnite'a przez apkę Houseparty

Źródło: Epic Games

Kiedy w połowie 2019 roku firma Epic Games wykupiła aplikację do wideorozmów Houseparty, jasne stało się, że ta szybko zostanie zaadaptowana do potrzeb Fortnite’a, flagowej produkcji dewelopera. Na pierwszą poważną implementację komunikatora w grze trzeba było poczekać do listopada 2020 roku, kiedy Houseparty została zintegrowana z silnikiem Fortnite’a, umożliwiając prowadzenie wideorozmów ze znajomymi w trakcie rozgrywki. Ale to był dopiero pierwszy krok na drodze do ścisłego powiązania ze sobą obu aplikacji.

Przedstawiciele Epic Games poinformowali, że od teraz będziemy mogli wykorzystać Houseparty w roli narzędzia do bezpośredniego streamowania rozgrywki do naszych znajomych. Po aktywacji trybu Fortnite w komunikatorze ci będą mogli przyłączyć się do nas w roli widzów, nawet jeśli nie dysponują kopią Fortnite’a. Aplikacja poinformuje ich, kiedy rozpoczniemy strumieniowanie rozgrywki.

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy posiadać aplikację mobilną Houseparty i powiązać ją ze swoim kontem Epic Games. Obecnie z takiej formy komunikacji mogą skorzystać posiadacze Fortnite’a w wersji na pecety oraz konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Mimo iż tryb Fortnite dla Houseparty nie będzie bezpośrednią konkurencją dla Twitcha, stanowi dość interesującą alternatywę dla tych, którzy poszukują bardziej osobistych doświadczeń. W końcu do wideoczatu w Houseparty podłączy się wyłącznie wąskie grono naszych bezpośrednich znajomych.