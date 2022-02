Epoka Lodowcowa - Disney rezygnuje z postaci Wiewióra? Idzie na rękę rysowniczce

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według portalu Comicbook.com Disney podobno zgodziło się na nie używanie wizerunku Wiewióra, słynnej maskotki z Epoki Lodowcowej. Przez lata wiele osób rościło sobie do niej prawa. Blue Sky Animation, które wyprodukowało filmy we franczyzie, toczyło około 20-letni spór z rysowniczką, twierdzącą że ma prawo własności do bohatera. Ivy Silberstein - znana jako Ivy Supersonic - powiedziała że stworzyła Wiewióra w 1999 roku po tym, jak zobaczyła podobne stworzenie w parku. I nie chciała z niego zrezygnować.

Artystka złożyła pozew o naruszenie praw autorskich, gdy postać pojawiła się w Epoce Lodowcowej bez kompensaty dla niej. Sędzia uznał jednak, że zarówno ona, jak i Blue Sky mają równe prawo do postaci. To pozwoliło jej stworzyć świat wokół jej wersji Wiewióra, co zrobiła w swoim komiksie. Jednak nie zaprzestało to używania jego wizerunku przez Foxa, który także jej za to nie zapłacił. Nieusatysfakcjonowana wciąż podejmowała walkę w tym obszarze przez kolejne lata.

Po tym jak Disney przejęło Foxa w 2019 roku pojawiły się doniesienia, że studio spotkało się z rysowniczką, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Większość z informacji na ten temat pochodzi jednak spoza anglojęzycznych mediów. Jeśli założyć, że są prawdziwe, wygląda na to, że nieobecność Wiewióra w przyszłych projektach Epoki Lodowcowej może być wynikiem zgody Disneya na żądania artystki. Nic nie sugeruje jednak, że odbyło się to drogą sądową - wydaje się, że studio po prostu uznało wiarygodność jej argumentacji.

