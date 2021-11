Ice Age: Adventures of Buck Wild - zwiastun nowego filmu z serii Epoka lodowcowa

fot. Disney+

Ice Age: Adventures of Buck Wild to film będący spin-offem popularnej na całym świecie serii animacji Epoka lodowcowa od Disneya. Projekt był promowany w czasie wirtualnego wydarzenia Disney+ Day. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem filmu jest znany z poprzednich produkcji z serii Buck, łasica, który żył w podziemnym świecie dinozaurów i stracił oko w spotkaniu z Rudym. W produkcji bohater wyrusza wraz z Crashem i Eddiem na kolejną, szaloną przygodę.

https://twitter.com/disneyplus/status/1459159109278658562

W obsadzie dubbingu znajdują się między innymi Simon Pegg, Josh Peck, Seann William Scott, Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary, Jennifer Lopez oraz Jessie J.

Ice Age: Adventures of Buck Wild - premiera produkcji na platformie Disney+ 28 stycznia.

Ponadto w czasie Disney+ Day zaprezentowano nowy plakat promocyjny filmu Diary of a Wimpy Kid. Produkcja trafi na Disney+ 3 grudnia. Zapowiedziano również nową animację ze świata filmu pod tytułem Rodrick Rules.

Rodrick Rules