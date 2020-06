Era Apocalypse'a: premiera komiksu o świecie rządzonym przez tyrana

Mucha Comics

Komiks Era Apocalypse'a: Świt to pierwszy tom wykreowanej z rozmachem historii z udziałem mutantów. Na skutek działań Legiona powstała alternatywna linia czasowa, w której zniszczonym światem rządzi bezwzględny tyran: Apocalypse. Mutanci pod wodzą Magneto próbują mu się przeciwstawić.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach The Uncanny X-Men #320, X-Men #40, The Uncanny X-Men #321, X-Men #41, Cable #20, X-Men Alpha, Generation Next #1, The Astonishing X-Men #1, Gambit and the X-Ternals #1 oraz Weapon X #1.

Komiks został wydany w twardej oprawie, kosztuje 119 zł i liczy 280 stron.

Zobaczcie okładkę i przykładowe plansze, a także przeczytajcie opis pierwszego tomu Ery Apocalypse'a:

Era Apocalypse'a. Tom 1. Świt - okładka