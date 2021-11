Eternals - Człowiek ze Stali inspiracją dla filmu? Angelina Jolie o wycofaniu produkcji w niektórych krajach

fot. Marvel

Eternals to nowe widowisko Marvela, które już możemy oglądać na ekranach polskich kin. W produkcji w jednej ze scen, która pojawiła się również w materiałach promocyjnych, jest wspomniany Superman w odniesieniu do Ikarisa granego przez Richarda Maddena. Reżyserka projektu, Chloé Zhao, ujawniła, że Człowiek ze stali Zacka Snydera był inspiracją przy kreowaniu postaci Ikarisa. Twórczyni stwierdziła, że Superman to nadczłowiek, koncepcja, która istnieje we wszystkich kulturach. Powiedziała, że ze wszystkich współczesnych interpretacji Supermana, to właśnie Człowiek ze Stali miał największy wpływ na jej podejście do tego mitu, jednak chciała go ograć na swój własny, autentyczny sposób.

Ponadto gwiazda produkcji, Angelina Jolie, wypowiedziała się na temat wycofania widowiska z niektórych krajów, takich jak Arabia Saudyjska, Kuwejt i Katar. Dla przypomnienia cenzorzy z wspomnianych państw wystosowali prośby do Disneya o wycięcie pewnych wątków, w tym homoseksualnego Phastosa i jego rodziny. Jednak koncern odmówił ich usunięcia. Jolie stwierdziła, że smutno jej z powodu ludzi, którzy chcieli ocenzurować film i jest dumna z Disneya, że odmówił ich prośby. Aktorka powiedziała, że nie rozumie, że są jeszcze ludzie na świecie, którzy nie widzieliby w filmie rodziny Phastosa i piękna tego związku.

Eternals

Chloe Zhao w czasie jednego z wywiadów powiedziała, że w pierwotnej wersji w filmie miało pojawiać dwanaścioro, a nie dziesięcioro przedstawicieli Eternals, jak to miało miejsce w finalnej odsłonie. Ryan i Kaz Firpo, którzy odpowiadali za scenariusz zdradzili, że jedną z postaci, która ostatecznie nie trafiła do produkcji był Vampiro. W komiksach ma on kły podobne do wampira, nadludzką siłę i zdolność latania. Po rozstaniu z innymi członkami Eternals został wrestlerem.