Eternals - reżyserka filmu o pomyśle na sequel. Opisy scen po napisach w sieci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Empire

Eternals to nowe widowisko Kinowego Uniwersum Marvela, które w końcu trafiło do kin. Za reżyserię projektu odpowiada zdobywczyni Oscara, Chloé Zhao. Portal JoBlo zapytał twórczynię o to, czy gdyby powstał sequel produkcji byłaby zainteresowana powrotem za kamerą. Zhao stwierdziła dyplomatycznie, że ten film nie należy do niej, tylko do widzów i trzeba zobaczyć jak rośnie w tym przerażającym, dzikim i pięknym świecie (zapewne miała na myśli MCU), dopiero potem należy sprawdzić w jaką stronę pójdzie historia.

Następnie Zhao stwierdziła, że ma pomysł na sequel produkcji, jednak nie musi być osobą, która zasiądzie u sterów projektu. Nie chciała jednak zdradzić szczegółów swojej idei.

Eternals

Zhao podziękowała również fanom, którzy obejrzą w kinach widowisko:

Ponadto w sieci pojawiły się opisy dwóch scen po napisach, które pojawiają się w filmie. Pierwsza z nich przedstawia Thenę, Makkari i Druiga na ich statku. Bohaterowie opuścili Ziemię, aby szukać innych Eternals. Jednak w tym momencie na ich statek teleportuje się Troll Pip, który anonsuje przybycie Erosa, brata Thanosa, którego gra Harry Styles. Eros ma przy sobie jedną z kul, której Eternalsi używali do komunikowania się z Arishemem, przedstawicielem Celestian, który ich stworzył. Brat Thanosa twierdzi, że reszta Eternals ma kłopoty i wie jak ich znaleźć. To wiąże się z finałem, w którym Sersi, Kingo i Phastos zostają zabrani z Ziemi przez Arishema.

Druga ze scen przedstawia granego przez Kita Haringtona Dane'a Whitmana. Mężczyzna stoi w swojej posiadłości przed tajemniczą skrzynią i zastanawia się czy ją otworzyć. Zapewne w skrzyni znajduje się Hebanowe Ostrze, czyli legendarny miecz Black Knighta, którym Dane ma zostać. Warto zaznaczyć, że broń w komiksach dawała ogromną moc posiadaczowi, ale również często powodowała jego przejście na mroczną stronę. Następnie słyszymy głos zza kamery, który pyta Whitmana czy jest gotowy nim władać. Nie wiadomo, kim jest postać, która to mówi.