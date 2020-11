Eterrnals - nowa grafika z filmu MCU. Tak wyglądają kostiumy Ajak i Druiga

fot. materiały prasowe

Oficjalna promocja filmu Eternals jeszcze nie ruszyła i na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Superprodukcja MCU została już dwukrotnie opóźniona przez pandemię koronawirusa. Jednak wszelkie produkty związane z filmem trafiają do sprzedaży w różnych krajach świata i stąd do sieci trafiają grafiki związane z produkcją.

Nowa pokazuje kostiumy dwóch postaci: Druiga i Ajak. W tej role wcielają się odpowiednio Barry Keoghan oraz Salma Hayek. Zobaczcie sami:

Eternals

Eternals ma wprowadzić do MCU kompletnie nową grupę Przedwiecznych, czyli rasę nieśmiertelnych kosmitów z odległej planety, którzy chronią świat przed potworami zwanymi Dewiantami.

Eternals - premiera jesienią 2021 roku.